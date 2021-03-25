Репера Андрея "Бледного" подстрелили в центре Москвы
Как отмечается, репер отказался от медицинской помощи, несмотря на то, что его лицо было в крови
В центре Москвы подстрелили российского репера и основателя группы «25/17» Андрея Позднухова по прозвищу Бледный. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Как пишет телеграм-канал, полицию на место происшествия вызвала девушка, которая увидела как на Тверской улице стреляют в мужчину из травматического пистолета. Приехавшие полицейские обнаружили на месте раненного 44-летнего Андрея Позднухова.
Отмечается, что репер отказался от медицинской помощи, несмотря на то, что его лицо было в крови. Музыкант также не стал писать заявление, сославшись на то, что хочет домой.
По данному факту проводится проверка.