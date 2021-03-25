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Репера Андрея "Бледного" подстрелили в центре Москвы

Как отмечается, репер отказался от медицинской помощи, несмотря на то, что его лицо было в крови

Фото: Instagram @blednyi_2517

В центре Москвы подстрелили российского репера и основателя группы «25/17» Андрея Позднухова по прозвищу Бледный. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как пишет телеграм-канал, полицию на место происшествия вызвала девушка, которая увидела как на Тверской улице стреляют в мужчину из травматического пистолета. Приехавшие полицейские обнаружили на месте раненного 44-летнего Андрея Позднухова. 

Отмечается, что репер отказался от медицинской помощи, несмотря на то, что его лицо было в крови. Музыкант также не стал писать заявление, сославшись на то, что хочет домой. 

По данному факту проводится проверка.

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