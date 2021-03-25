Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области

Пассажирский самолет L-410 вечером в воскресенье совершил жесткую посадку в районе села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, сообщает ТАСС.

В результате происшествия погибли четыре человека (два пилота и два пассажира), 12 пострадали. Всего на борту самолета находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Среди версий произошедшего рассматриваются отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана.

По сообщению властей региона, после приземления часть пассажиров зажало в салоне. Всех их деблокировали спасатели.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).