Полиция задержала подозрительного человека, предлагавшего детям проводить их до школы

В Ленинск-Кузнецке полиция задержала подростка с психическим отклонением, после того как местные жители сообщили в соцсетях о странном человеке, который предлагал маленьким девочкам проводить их до школы.

Как рассказали в Главном управление МВД России по Кемеровской области, задержанным оказался 17-летний местный житель, который состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья.

Как отмечается, какой-либо агрессии к несовершеннолетним он не проявлял и сейчас подросток помещен в профильный диспансер.

Поводом для беспокойства местных жителей стало недавнее убийство двух девочек в Киселевске.

«Неизвестный мужчина стоит утром на мосту на "десятом" и предлагает маленьким девочкам и мальчикам проводить их до школы. Родители, пожалуйста, объясните детям, что нельзя даже говорить с незнакомцами! Чтобы никогда не повторилась история с Киселевском», – написали горожане в социальных сетях заметив странного незнакомца.