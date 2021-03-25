Еще 2 человека госпитализированы из-за отравления в столичной многоэтажке

Телеграм-канал Readovka без ссылки на источник информации сообщает, что из дома, из которого ранее были госпитализированы мать, дочь и бабушка, предположительно отравившиеся арбузом, госпитализированы еще два мальчика в возрасте 9-11 лет.

Ранее сообщалось, что также в больницу был госпитализирован 10-летний сосед пострадавшей семьи.

Напомним, бабушка и внучка ранее скончались. В семье без признаков отравления остался только отец, которые не ел арбуз, купленный в ближайшем супермаркете «Магнит».

Уточняется, что новые госпитализированные не ели арбузы. Из квартиры пострадавших на экспертизу взяты все продукты.

Ближайший магазин «Магнит» на Совхозной улице опечатали. Следователи проводят поквартирный обход в доме, уточняя, есть ли у других жителей признаки болезни.

Sobesednik.ru заметил, что на фоне новостей о предполагаемом отравлении арбузом из магазина сети акции «Магнита» опустились до минимума за последние пять дней.