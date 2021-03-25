Соцсети: Лиса украла камеру у туристов на Камчатке

В соцсетях набирает популярность видео с лисой, укравшей камеру у туристов.

Хотя первоисточник неизвестен, паблики пишут, что инцидент произошел на Камчатке. На видео зверек подходит к объективу камеры, хватает его и примерно десять секунд наблюдается язык хитрого животного в пасти, которая несет съемочный девайс. На фоне слышен смех туристов и пыхтение убегающего зверька.

Как туристы смогли вернуть себе аппаратуру, не уточняется.