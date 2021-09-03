Взрыв ракеты Alpha американской частной компании попал на видео

В Калифорнии ракета Alpha американской частной компании Firefly Aerospace взорвалась во время первого испытательного полета через несколько минут после взлета. Об этом сообщает Spaceflightnow.com.

Запуск ракеты состоятся на базе ВВС «Ванденберг» в четверг в 21:59. Это был первый испытательный полет двухступенчатой ​​ракеты Alpha, которая предназначена для вывода на низкую орбиту грузов до 1000 кг или до 630 кг полезной нагрузки на расстояние 500 км. Примерно через 2 минуты 29 секунд после запуска ракета потеряла управление и упала на несколько секунд, а после взорвалась.

Firefly Aerospace подтвердила происшествие в своем твиттере: «Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», – сообщили они и добавили, что по мере сбора информации будут предоставлены дополнительные сведения.