Взрыв ракеты Alpha американской частной компании попал на видео
Ракета взорвалась примерно через 2 минуты 29 секунд после запуска
В Калифорнии ракета Alpha американской частной компании Firefly Aerospace взорвалась во время первого испытательного полета через несколько минут после взлета. Об этом сообщает Spaceflightnow.com.
Запуск ракеты состоятся на базе ВВС «Ванденберг» в четверг в 21:59. Это был первый испытательный полет двухступенчатой ракеты Alpha, которая предназначена для вывода на низкую орбиту грузов до 1000 кг или до 630 кг полезной нагрузки на расстояние 500 км. Примерно через 2 минуты 29 секунд после запуска ракета потеряла управление и упала на несколько секунд, а после взорвалась.
Firefly Aerospace подтвердила происшествие в своем твиттере: «Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», – сообщили они и добавили, что по мере сбора информации будут предоставлены дополнительные сведения.
The Firefly Aerospace Alpha rocket EXPLODES two minutes after lift-off on Thursday— 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 3, 2021
"Alpha experienced an anomaly during first stage ascent that resulted in the loss of the vehicle" - the company stated pic.twitter.com/X8tKw5773Z
Рубрика: Происшествия -> Происшествия