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В Москве перекрыли съезд на Носовихинское шоссе из-за обнаружения мины

По предварительным данным ГАИ, мина осталась там с времён Великой Отечественной Войны

Фото: Дептранс

На востоке столицы перекрыли съезд с МКАД на Носовихинское шоссе из-за обнаружения мины во время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времён Великой Отечественной Войны. (...) Съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт»», – говорится в сообщении. 

В службе отметили, что на месте дежурят сотрудники ГАИ, организован отвод транспорта, а на место находки вызваны экстренные службы.

В инспекции также порекомендовали автомобилистам заранее выбирать маршруты объезда.

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