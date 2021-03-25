В Москве перекрыли съезд на Носовихинское шоссе из-за обнаружения мины
По предварительным данным ГАИ, мина осталась там с времён Великой Отечественной Войны
На востоке столицы перекрыли съезд с МКАД на Носовихинское шоссе из-за обнаружения мины во время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
«В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времён Великой Отечественной Войны. (...) Съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт»», – говорится в сообщении.
В службе отметили, что на месте дежурят сотрудники ГАИ, организован отвод транспорта, а на место находки вызваны экстренные службы.
В инспекции также порекомендовали автомобилистам заранее выбирать маршруты объезда.
Теги: #Москва, #транспорт, #Дороги
Рубрика: Происшествия -> Происшествия