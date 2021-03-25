На востоке столицы перекрыли съезд с МКАД на Носовихинское шоссе из-за обнаружения мины во время ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времён Великой Отечественной Войны. (...) Съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт»», – говорится в сообщении.

В службе отметили, что на месте дежурят сотрудники ГАИ, организован отвод транспорта, а на место находки вызваны экстренные службы.

В инспекции также порекомендовали автомобилистам заранее выбирать маршруты объезда.