Байден объявил режим ЧС в нескольких штатах из-за наводнения

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от урагана «Ида» штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

«Указ президента дает полномочия департаменту внутренней безопасности и федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все усилия по ликвидации последствия бедствия», – приводит сообщение Белого дома РИА Новости.

Как отмечается, продолжительные ливни обрушились на Восточное побережье США, непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Телеканалы и пользователи соцсетей демонстрируют кадры затопленных улиц и домов. Местные власти проводят эвакуацию.

По последним данным, которые приводит агентство, в результате ливней и подтоплений в Нью-Джерси погибли 23 человека, 15 – в штате Нью-Йорк.

«Инфраструктура Нью-Йорка совершенно не готова к изменению климата», – отмечает в твиттере пользователь и показывает видео с мест затоплений. Dr. Lucky Tran.