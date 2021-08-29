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Возле аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв. Байден предупреждал об этом

Власти Афганистана подтверждают информацию о взрыве, его причины пока неизвестны, данных о пострадавших пока тоже нет

Фото: Скриншот

Журналисты AFP сообщило о взрыве в районе аэропорта в Кабуле в Афганистане. Тремя днями ранее там произошел теракт, организованный «Исламским государством»*, в результате которого пострадали более тысячи человек, порядка 170 человек погибли.

Как пишет телеканал «Аль-Арабия», информацию о взрыве также подтверждают местные СМИ. Данных о жертвах пока нет. При этом в соцсетях уже появилась видеозапись на которой видно, как над домами Кабула расстилается дым. Причины взрыва не сообщают.

При этом представитель Минздрава Афганистана подтверждает информацию о нем в разговоре с «Би-би-си».

Как передавал Sobesednik.ru, американская разведка, по словам президента США Джо Байдена, предвидела, что в течение 24-36 часов со вчерашнего вечера близ аэропорта должен произойти ещё один теракт. При этом эвакуация граждан стран Запада и афганцев уже завершена. США уже начали вывозить из страны остатки армии. «Талибан»* ранее настоял, чтобы это произошло до 31 августа.

*«Исламское государство» и «Талибан» признаны террористическими организациями и запрещены в России.

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