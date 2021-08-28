Главное к 29 августа: "Старший брат" Кадырова, негостеприимный Собянин, финальный уход США из Кабула

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим «старшим братом», поздравляя его с днем рождения. Алексей Дюмин — бывший охранник Владимира Путина, карьера которого после этой должности пошла в гору: в 2016 году Путин назначил его врио губернатора, а затем он избрался. Многие аналитики включают Дюмина в списки потенциальных преемников Путина, а до его выдвижения на новый срок в Тульской области ему прочили место главы ФСБ, на котором он потенциальном мог бы сменить Александра Бортникова.

Возле метро «Бауманская» днем ранее произошла массовая драка мигрантов, в которой участвовали более сотни человек. В главке МВД сообщили о 49 задержанных. 15 из них подозревают в мелком хулиганстве, другие отделались беседой с силовиками. Потенциально им, как и участникам нескольких других массовых драк, случившихся в столице за последнее время, грозит депортация.

Одновременно мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге обратил внимание на эти события, отметив, что, несмотря на достойное поведение большинства мигрантов, участникам подобных драк (уже депортированы порядка 200 человек, а 17,5 тысячи получили запрет на въезд в РФ) здесь не рады:

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», — пояснил Собянин.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Евросоюз разместить в стране системы ПВО средней дальности, которые нужны для сдерживания России. Её слова передает Business FM со ссылкой на «Интерфакс». По мнению г-жи Кальюлайд, ЕС должен перераспределять оборонные бюджеты, чтобы сотрудничать с НАТО, либо продвигать собственную политику и проводить автономные военные операции без помощи США и Альянса.

СУ СК по Краснодарскому краю отчитался о возбуждении дела против старшего инспектора ДПС и трех его друзей. Их подозревают в похищении человека: правоохранитель с друзьями насильно посадили мужчину в авто, отвезли в гараж, в подвале пристегнули наручниками к батарее и принялись избивать, чтобы тот отдал им 5 млн рублей.

Силовики начали наносить визиты людям, регистрировавшимся на сайтах Алексея Навального, не только в Москве и Питере, но и в регионах. По данным «ОВД-Инфо», их фиксируют также во Владивостоке, Самаре, Саранске, Туле, Ярославле, Саратовской, Ленинградской и Московской областях. Всего граждане сообщили о 1312 таких визитах.

Замглавы Минпросвещения Анастасия Зырянова сказала, что с 1 января 2021 года школы получили возможность изменить систему оценивания по ИЗО, физкультуре и музыке с пятибалльной на «зачет-незачет». Это касается, в том числе оценок в аттестате. Слова чиновницы приводит РИА Новости. Родителям, желающим таких изменений, предлагается обращаться к руководству школы.

Президент США Джо Байден предупредил о возможных новых терактах в Кабуле в ближайшие 24-36 часов. Тем временем американские войска уже начинают покидать территорию аэропорта, который является последней точкой опоры их контингента в Афганистан, пишет Reuters. При этом американские ВВС продолжают авиаобстрел объектов «Исламского государства»* в регионе.

Эвакуацию из Афганистана закончили Германия и Великобритания. ФРГ удалось вывезти 5,3 тысячи человек, а англичанам — порядка 15 тысяч, включая их граждан, а также афганцев, которые помогали им в стране. «Мы не забыли про людей, которые еще хотят уехать. Мы сделаем все, чтобы помочь им», — написал посол Великобритании в Кабуле Лори Бристоу, объявляя о завершении программы.

В то же самое время глава МИД Великобритании Доминик Рааб допускает применение международных санкций для воздействия на «Талибан»*. К этому он призывает в свой статье в The Sunday Telegraph.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Париж и Лондон готовят резолюцию о создании в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН, где смогут укрыться те, кто не успел покинуть Афганистан. Он добавил, что в стране остается ещё не менее тысячи человек, которым они готовы оказать помощь.

А вот покинут ли страну американские дипломаты — вопрос по-прежнему открытый. Источники The Washington Post говорят, что Байден собирается отозвать их всех, однако некоторые собеседники допускают, что представители США останутся там для продолжения взаимодействия с талибами.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов предупреждает, что среди беженцев из Афганистана могут оказаться «радикалы и террористы» и за всеми ними нужно «очень внимательно смотреть».

*«Исламское государство» и «Талибан» признаны террористическими организациями и запрещены в России.