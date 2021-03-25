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Британский посол остался в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать афганцев

Сэр Лори Бристоу остался лично помогать афганцам выехать из страны, хотя должен был улететь первым рейсом

Фото: Global Look Press

Посол Великобритании в Афганистане сэр Лори Бристоу, который по протоколу должен был улететь из страны первым рейсом, приостановил собственную эвакуацию, чтобы лично помочь сотрудникам посольства оформлять визы, выдаваемы афганским беженцам. Об этом пишет издание Evening Standard.

По неподтвержденной информации, в Кабуле остаются порядка четырех тысяч граждан Великобритании и афганцев, которых англичане готовы вывести. В национальном Министерстве иностранных дел уверяют, что делают всё возможное для их эвакуации.

Британские вооруженные силы активно присутствовали в Афганистане с 2001 и до 2014 года. За это время в стране погибли 457 военных армии Великобритании. 

Люди, которые сейчас остаются в Кабуле на протяжении 20 лет рисковали своими жизнями, сотрудничая с британцами, говорит министр обороны Бен Уоллес. Он считает своим долгом успеть эвакуировать как можно больше из них. «Некоторые люди не вернутся, и мы будем делать всё возможное в третьих странах, чтобы вывезти этих людей».

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