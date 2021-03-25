Стример, брызнувший "по угару" в женщину перцовкой, заявил, что делал это по указанию "работодателя"
Юристы сомневаются, что глумливые стримеры лишатся свободы из-за нападения на 55-летнюю москвичку с инвалидностью
Один из задержанных в Москве трэш-стримеров объяснился перед полицейскими, почему распылил в лицо 55-летней москвички с инвалидностью перцовый баллончик.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько пьяных участников интернет-трансляции сначала обращаются к одиноко стоящей женщине в Измайловской парке по надуманному поводу, а после человек за кадром просит участника преступления распылить в ее сторону перцовый баллончик.
Стример, смеясь, нападает на женщину дважды. И оба раза прицельно пускает залп газа в ее лицо.
Теперь подозреваемый на видеозаписи поясняет, что не хотел этого делать и действовал по инструктажу своего «работодателя». Так он называл человека, снимавшего ролик.
По факту нападения на москвичку были задержаны два блогера – Евгений Дмитренко и Игорь Малихов. Причем взяли поклонников сетевого глума во время очередной трансляции.
Юрист Константин Трапаидзе в комментарии телеканалу «Москва 24» предположил, что может ожидать агрессоров: «Им может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Вторая ситуация возможна, если медицинская экспертиза установит вред здоровью женщины, а действия блогеров представляли общественную опасность».
Юрист Василий Воробьев усомнился, что дело дойдет до реального лишения свободы.
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