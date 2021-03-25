Стример, брызнувший "по угару" в женщину перцовкой, заявил, что делал это по указанию "работодателя"

Один из задержанных в Москве трэш-стримеров объяснился перед полицейскими, почему распылил в лицо 55-летней москвички с инвалидностью перцовый баллончик.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько пьяных участников интернет-трансляции сначала обращаются к одиноко стоящей женщине в Измайловской парке по надуманному поводу, а после человек за кадром просит участника преступления распылить в ее сторону перцовый баллончик.

Стример, смеясь, нападает на женщину дважды. И оба раза прицельно пускает залп газа в ее лицо.

Теперь подозреваемый на видеозаписи поясняет, что не хотел этого делать и действовал по инструктажу своего «работодателя». Так он называл человека, снимавшего ролик.