Московские депутаты сильно хотели попасть на работу и подрались за место в очереди

В Москве депутаты управы района Измайлово подрались из-за места в очереди. В инциденте пострадала самовыдвиженец Татьяна Царенко, она была госпитализирована с травмой головы, полиция организовала проверку.

Как рассказал источник Life.ru, конфликт произошёл накануне на проходной в управу столичного района Измайлово. Депутат от партии «Яблоко» Фридрих Барац попытался пройти в здание без очереди, но это не понравилось Царенко. Женщина начала возмущаться и перегородила ему дорогу, однако тот резко толкнул ее. После чего она упала и ударилась головой об стену. В этот момент вмешался депутат от ЛДПР Антон Медведев и швырнув Бараца в сторону. Разнять участников конфликта смогли только сотрудники охраны.

Собеседник Лайфа добавил, что по словам Бараца, женщину он не толкал, а лишь отодвинул рукой, чтобы пройти. После этого депутат Медведев якобы напал на него и ударил.

Всё произошедшее записала камера наблюдения, видеозапись опубликовал РЕН-ТВ.