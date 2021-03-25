Жулик в роли полицейского. Телефонный спектакль со взломом банковской карты
В Москве появился новый вид мошенничества. Жулики под видом сотрудников полиции и Центробанка по телефону выманивают у своих жертв по несколько сот тысяч рублей за один звонок
«Здравствуйте, на ваше имя в трех банках сейчас пытаются оформить кредиты на очень большую сумму и снять все ваши сбережения», - так начал телефонный разговор со мной человек, представившейся лейтенантом полиции Семиным Владимиром Владимировичем.
И точно так же начинается любой разговор с потенциальной жертвой аферы. То есть если вам позвонят и начнут разговор примерно так же, будьте уверены – это мошенники.
Дальше начинает разыгрываться телефонный спектакль. Человек, представившийся полицейским говорит, что буквально два часа назад в отделении Сбербанка женщина с оформленной доверенностью от моего имени пыталась оформить кредит и снять все мои сбережения в одном из отделений Сбербанка. Но сотрудники отделения ее разоблачили, однако она смогла убежать.
Но, как установила служба безопасности банка она уже подала заявки на кредит от моего имени в несколько банков, и эти заявления предварительно одобрили.
«Если срочно не предпринять необходимых мер, вы будете должны банкам несколько миллионов рублей. Ну и еще все ваши накопления снимут», - говорит лже-полицейский.
Причем, он говорит, что все надо делать очень быстро, и по телефону, иначе все деньги пропадут, и они никого не смогут поймать. Звучит очень убедительно. Даже предлагает удостовериться, что он реально полицейский: просит зайти на сайт Мвд.рф в раздел «участковые». В строке поиска набрать «Москва» и нажать кнопку «поиск». На первой же странице появится вот такая карточка:
И по второй линии на телефон поступает звонок с номера, указанного на официальном сайте. «Теперь убедились, что я настоящий полицейский», - говорит мошенник.
Дальше он говорит, что действовать надо быстро, и что в рамках уголовно-процессуального кодекса никому нельзя сообщать информацию о происшествии. И переключает на «сотрудника ЦБ РФ» Алину Николаевну Суворову.
Девушка быстро берет в оборот.
«Ваши финансовые данные скомпрометированы, кто-то из сотрудников банка слил ваши данные мошенникам. Теперь им доступны все ваши операции. И нам надо действовать быстро, чтобы обезопасить ваши финансы», - говорит уже девушка, представившаяся Алиной Николаевной.
По ее версии, мошенники каким-то образом узнали мой единый счет в Центробанке. На этом счете собрана информация по всем моим вкладам во всех российских банках. «И теперь у мошенников есть полный доступ к этим средствам, срочно надо их обезопасить», - говорит Алина Николаевна.
Она предлагает такую схему: они обнулят действующий единый счет и заведут новый. А я должен снять в банкомате все свои сбережения и если есть кредитные карточки – обналичить все доступные по ним средства. После этого эти деньги надо будет перевести на новый единый счет.
Вот выдержка записей диалога с мошенниками:
В финале, когда жертва сняла деньги, ей предлагают перевести их на новый единый счет. Для этого предлагают в GooglePay на смартфоне вбить данные новой карты и отправить туда все снятые деньги. Если это сделать, то все деньги уйдут безвозвратно. И в данном случае вернуть их нереально, страховка вкладов, в данном случае, не сработает, так деньги были переведены добровольно.
Я вовремя понял, что это было мошенничество, деньги не снимал и не переводил, и пожелал звонившим сесть в тюрьму лет на десять.
«Нас все равно не найдут. Жаль, что не получилось с вас деньги снять, я была уверена, что получим эти деньги. Ну ладно день еще длинный, найдем еще кого-нибудь», - сказала "Алина Николаевна".
Я вовремя понял, что это было мошенничество, деньги не снимал и не переводил, и пожелал звонившим сесть в тюрьму лет на десять.
«Нас все равно не найдут. Жаль, что не получилось с вас деньги снять, я была уверена, что получим эти деньги. Ну ладно день еще длинный, найдем еще кого-нибудь», - сказала "Алина Николаевна".
Теги: #телефонные мошенники, #безопасность финансов, #Банки, #страхование вкладов
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