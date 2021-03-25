Жулик в роли полицейского. Телефонный спектакль со взломом банковской карты

«Здравствуйте, на ваше имя в трех банках сейчас пытаются оформить кредиты на очень большую сумму и снять все ваши сбережения», - так начал телефонный разговор со мной человек, представившейся лейтенантом полиции Семиным Владимиром Владимировичем.

И точно так же начинается любой разговор с потенциальной жертвой аферы. То есть если вам позвонят и начнут разговор примерно так же, будьте уверены – это мошенники.

Дальше начинает разыгрываться телефонный спектакль. Человек, представившийся полицейским говорит, что буквально два часа назад в отделении Сбербанка женщина с оформленной доверенностью от моего имени пыталась оформить кредит и снять все мои сбережения в одном из отделений Сбербанка. Но сотрудники отделения ее разоблачили, однако она смогла убежать.

Но, как установила служба безопасности банка она уже подала заявки на кредит от моего имени в несколько банков, и эти заявления предварительно одобрили.

«Если срочно не предпринять необходимых мер, вы будете должны банкам несколько миллионов рублей. Ну и еще все ваши накопления снимут», - говорит лже-полицейский.

Причем, он говорит, что все надо делать очень быстро, и по телефону, иначе все деньги пропадут, и они никого не смогут поймать. Звучит очень убедительно. Даже предлагает удостовериться, что он реально полицейский: просит зайти на сайт Мвд.рф в раздел «участковые». В строке поиска набрать «Москва» и нажать кнопку «поиск». На первой же странице появится вот такая карточка: