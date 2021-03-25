В Карелии погибли пятеро белорусов после отравления алкоголем

Работавшие на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии восемь жителей Белоруссии отравились, предположительно, суррогатным алкоголем, пятеро из них погибли. Об этом сообщает ТАСС.

«Умер еще один человек (из отравившихся – прим.ред.) в республиканской больнице», – рассказали агентству в пресс-службе Минздрава Карелии.

Там также добавили, что еще трое пострадавших остаются в стационарах, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Как пишет телеграм-канал Baza, 21 августа бригада строителей отдыхала в деревне Авдеево. В какой-то момент их бригадир принес неизвестный алкоголь, после которого на утро всем стало плохо и один из рабочих умер прямо на месте. Остальных срочно госпитализировали в ближайшую больницу, но спасти удалось не всех.

Как сообщили в Минздраве республики, у всех госпитализированных обнаружили наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей метиловый спирт. По данным регионального следственного управления СК РФ, алкоголь был приобретен за пределами республики.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.