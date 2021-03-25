Тюменские волонтёры: "Боимся, что убийства повесят на другого человека"

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Известно, что ему 40 лет, телеграм-каналы пишут, что он некоторое время работал в правоохранительных органах. Sobesednik.ru поговорил о резонансной истории пропаж тюменских детей на протяжении 20 лет с координатором поисков Насти Аленой Русаковой.

– Насколько я понимаю, задержан не тот мужчина Жан-Поль, о котором вы рассказывали в передаче Малахова?

– Это другой человек. В пансионате на улице Судостроителей, 40, где он снимал комнату (Настя жила в соседнем доме – Прим. Sobesednik.ru), проводятся следственные действия. Это такой дом, где живут в основном бывшие сидельцы. Всё это странно, потому что говорят, что месяц назад пансионат обыскивали и комнату тоже, и ничего странного не нашли.

– Как давно вы занимаетесь гражданским расследованием пропаж и убийств детей в Тюмени?

– С 8 июля мы начали заниматься поисками Насти и начали вести своё расследование по всем остальным пропавшим детям. Мы сделали вывод, что это дело рук маньяка, у всех детей одинаковые особенности и район проживания. Самый первый случай произошёл в 1997 году, до Насти в 2010 году пропала Аня Анисимова. Большой разрыв между последними преступлениями говорит о том, что человек либо сидел, либо он просто не только по Тюмени «работает», скорее всего, у него есть жертвы в других регионах.

– Тогда маньяку не 40 лет…

– Да, и, по словам криминалиста Кирюхина, ему сейчас 55.

– Наш эксперт говорит, что, скорее всего, дела о детях даже не объединяли в одно и не искали связи между ними…

– Дела открывались и закрывались, расследование шло спустя рукава. Объединили после резонанса дела Насти и Ани. В Тюмени многие жители даже не знали, что пропадают дети. Именно для резонанса мы и писали Путину. Бастрыкину, Малахову, потому что ходил слух, что дело Насти хотят закрыть.

После огласки дело стало двигаться, стали проверять чердаки, подвалы и подозрительно, что сразу нашли тело. На съёмках программы бабушка обратилась к маньяку и попросила вернуть тело, но когда тело подбросили, программа ещё не вышла в эфир. Откуда маньяк узнал эту информацию? Может быть, у него есть какие-то знакомые в правоохранительных структурах?

Ещё нас очень настораживает, что родственники не опознавали тело, было только опознание вещей. Тело целое, пусть и плохо сохранившееся, почему не вызывают родственников? Хотя бы одного отца могли бы вызвать на опознание, чтобы он убедился. А опознание вещей – можно ведь купить похожие… Бабушка до сих пор не верит, что это Настя.

– Вы смотрели информацию по соседним регионам, там пропадали дети?

– Мы знаем о пропавших девочках в Омске и Новоалтайске, но думаем, что их больше.

– Дело под контролем Бастрыкина, как вы думаете, теперь маньяка найдут?

– Конечно. Мы надеемся, что все изменится. Но знаете… нашли вот этого мужчину 40 лет сегодня в пансионате… как-то все резко. Главное, чтобы бы не было такого, что все дела повесят на другого человека. На прошлой неделе у нас поймали педофила, он завёл двух мальчиков в подвал и изнасиловал… Он признался, что Настю убил и расчленил, а расчленения не было. Понятно же, что это не наш случай, маньяк орудует грамотно, зацепок не оставляет.