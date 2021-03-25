Трассу Пермь – Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара

«Трасса Пермь – Екатеринбург перекрыта из-за пожара», – сообщили ТАСС в диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор».

Там также рассказали, что объезд организован через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск. Выезд на Первоуральск на 326 км. «Дорогу не откроем, пока не потушат пожар», – добавили в службе. Объезд также организован через развязку Ревда – Среднеуральский медеплавильный завод по старой дороге на Первоуральск.