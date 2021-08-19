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Пилот истребителя МиГ-29 погиб после падения на военном полигоне Ашулук

К месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил для установления причин происшествия

Фото: Global Look Press

Истребитель МиГ-29СМТ ВКС России упал на территории полигона Ашулук в Астраханской области во время планового полета, пилот погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает РИА Новости.

«Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта», – рассказали в ведомстве.

К месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил для установления причин происшествия. 

Как рассказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов газете «Известия», наиболее вероятной причиной падения являются метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. 

«Влияние определенных метеоусловий, особенности упражнения, выполняемого пилотом, и потеря контроля высоты при выполнении полета. А еще не исключен какой-то отказ техники», – пояснил летчик.

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