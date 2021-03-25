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Видео: В Подмосковье разбился новейший военно-транспортный самолёт Ил-112В

По предварительной информации, на борту самолета находились три человека, все они погибли

Фото: Скриншот с видео

Военно-транспортный самолёт Ил-112В потерпел крушение в районе подмосковного аэропорта Кубинка. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Как рассказали в ОАК, инцидент произошел во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе. В организации отметили, что для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

По информации источника агентства, на борту самолета находились три человека.

Как видно на кадрах, вероятно загорелся двигатель самолета, после чего тот правым креном рухнул вниз и взорвался.

Как пишет Telegram-канал Mash, Ил-112 является новейшим лёгким транспортным самолётом, официально его первый полёт намечен на март 2022 года. Возможно, он проходил тестирование перед форумом «Армия-2021».

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