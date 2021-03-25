Под Самарой 78-летний пенсионер убил грабителя в своем доме. Теперь деду грозит срок
Злоумышленник проник в дом пенсионера, разбив окно, и получил пулю из охотничьего ружья
Уголовным делом завершилась попытка защитить себя от ограбления для мужчины 1943 года рождения в селе Красный городок Самарской области.
Пенсионер 13 августа выстрелил из охотничьего ружья в злоумышленника, который проник в его домовладение, разбив окно.
Против деда возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.
Расследование продолжается с участием сотрудников регионального ГУ МВД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Теги: #самооборона
Рубрика: Происшествия -> Происшествия