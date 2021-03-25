В Москве на Тверской улице уроженцы Кыргызстана устроили соревнования по боксу

В центре столицы сотрудники полиции задержали 12 мужчин–уроженцев Кыргызстана, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию поступило обращение о большом количестве мужчин во дворе дома по улице Тверской, 6. Спортсмены-любители решили устроить импровизированные соревнования по боксу. Спарринг-поединки прервали сотрудники МВД.

Всех участников неофициальных соревнований доставили в отдел полиции, провели по учетным данным и взяли с них объяснения. По факту «несанкционированного» спортивного мероприятия продолжается проверка.

Ранее Sobesednik.ru писал, что за первые шесть месяцев 2021 года из России выслали 8,6 тысяч иностранных граждан.