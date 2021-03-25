В Мытищах около 40 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой

Около 40 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, участниками потасовки со стрельбой стали преимущественно граждане стран Средней Азии.

Согласно предварительным данным, есть пострадавшие, сейчас информация проверяется.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в полицию поступило сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Сотрудники выехали на место происшествия, но там никого не обнаружили.

По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В пресс-службе добавили, что участники и свидетели конфликта устанавливаются.

Сегодня ночью массовая драка с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, прошла также в Одинцове, ее участники также громили строительные лавки возле ЖК «Одинбург».