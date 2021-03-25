В Геленджике обесточили центр города из-за дождя и угрозы подтопления

«Центр города обесточен. Пока идёт дождь и сохраняется угроза подтопления, электричество будет отключено до тех пор пока вода не сойдёт», – говорится в сообщении.

МЧС предупреждает об опасности и просит людей исключить нахождение в нижней части города, потому что по всем улицам, которые имеют уклон, к морю несутся потоки воды.

Ранее сообщалось, что в Геленджике приняли решение запустить сирены, которые в этом случае означают то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и подняться на возвышенность.