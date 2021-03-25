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В Иркутской области уголовник убил двух человек и похитил семиклассницу. Его задержали

Неоднократно судимый мужчина силой удерживал несовершеннолетнюю, предварительно убив её дядю и бабушку

Фото: Global Look Press

В городе Тайшет Иркутской области мужчина насильно удерживал внутри частного дома несовершеннолетнюю девочку, ученицу седьмого класса, предварительно убив её бабушку и дядю, тела которых отнес в сарай. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники полиции узнали о происходящем благодаря СМС-сообщению, которое девушка сумела отправить подруге. Прибывший на место наряд сперва постучал в дверь, но никто из жильцов не ответил, хотя по звукам правоохранители поняли, что внутри кто-то есть.

Тогда полицейские применили хитрость, чтобы убедиться в достоверности сведений. Они сделали вид, что уехали, а сами затаились неподалеку. Когда в окне дома показался силуэт девочки, сотрудники МВД разделились: один шумел возле окна, отвлекая внимание злоумышленника, а его коллеги тем временем обошли дом с другой стороны и задержали преступника, выломав дверь.

После установки его личности следователи узнали, что 45-летний мужчина уже был неоднократно судим в прошлом. В настоящий момент ему вменяют убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).

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