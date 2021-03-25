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Москвич решил выйти из спора на дороге в центре столицы с помощью травмата

Конфликт разворачивался в пробке на Таганке

Фото: скриншот

Очередной конфликт на дороге в центре Москвы едва ли не закончился стрельбой. 

На Таганке мужчина, находясь в пробке, потребовал от соседствующего на проезжей части господина на мотоцикле отъехать, чтобы уступить дорогу автобусу.

Байкер оказался оскорблен таким менторством и завязалась перепалка, в которой водитель двухколесного коня пнул по иномарке своего соперника.

Водитель авто (как пишет телеграм-канал Life Shot, ему 49 лет) вышел из салона навстречу обидчику и начал ругаться. Мотоциклист же выхватил из кобуры пистолет. Этим он вынудил автомобилиста ретироваться, но вслед байкер все равно пнул оппонента в спину.

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