Москвич решил выйти из спора на дороге в центре столицы с помощью травмата

Очередной конфликт на дороге в центре Москвы едва ли не закончился стрельбой.

На Таганке мужчина, находясь в пробке, потребовал от соседствующего на проезжей части господина на мотоцикле отъехать, чтобы уступить дорогу автобусу.

Байкер оказался оскорблен таким менторством и завязалась перепалка, в которой водитель двухколесного коня пнул по иномарке своего соперника.

Водитель авто (как пишет телеграм-канал Life Shot, ему 49 лет) вышел из салона навстречу обидчику и начал ругаться. Мотоциклист же выхватил из кобуры пистолет. Этим он вынудил автомобилиста ретироваться, но вслед байкер все равно пнул оппонента в спину.