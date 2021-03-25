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В США 26-летняя невеста погибла спустя пару часов после свадьбы

После церемонии она поехала домой, чтобы оставить подарки, а когда возвращалась на вечеринку, в ее машину врезался пикап

Фото: Global Look Press

Анжелика Дхондуп скончалась в автокатастрофе через несколько часов после того, как она вышла замуж за своего школьного возлюбленного. Об этом сообщает издание People.

После брачной церемонии девушка и ее 20-летний двоюродный брат отправились домой, чтобы оставить свадебные подарки. Когда они возвращались на вечеринку, им на дорогу выехал пикап и произошло лобовое столкновение. Дхондуп скончалась на месте, ехавший вместе с ней ее брат выжил и был недавно выписан из больницы. 

Полиция опознала водителя пикапа как 36-летнего Манауре Гонсалес-Реа. По сообщениям полиции, после того, как автомобилист остановился на месте аварии, чтобы помочь с регулированием движения, Гонсалес-Реа угнал автомобиль водителя и скрылся с места происшествия. Позже его нашли и арестовали по обвинению в безрассудном вождении, кражи автомобиля, бегства с места смерти аварии. 

У девушки остались двое сыновей. Для того, чтобы помочь с расходами на похороны, арендной платой и другими предметами первой необходимости для их детей было собрано более 11000 долларов. 

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