В Сочи мужчину до смерти избили самокатом

На российском курорте у двоих мужчин возник конфликт, в ходе которого один избил самокатом второго. От полученных травм тот скончался. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел в центре курорта у цветочного магазина. Один из его участников схватил самокат и стал жестоко избивать 41-летнего местного жителя. Тот был доставлен в больницу с диагнозом тяжелая черепно-мозговая травма – открытый перелом костей черепа, однако спасти мужчину не удалось.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 35-летний житель города Сочи.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека).