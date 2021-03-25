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Плохой улов: Пенсионер поймал на рыбалке линию электропередачи

Погибшему было 70 лет, его личность уже установили

Фото: Global Look Press

Тело 70-летнего мужчины обнаружили жители города Зеленоградска в Калининградской области. Труп лежал поодаль от берега реки Тростянка. 

Следователи при осмотре места происшествия отметили, что на теле мужчины обнаружены травмы, характерные для поражения электрическим током. Личность пенсионера уже установлена, передает «РИА Новости».

Предполагается, что мужчина рыбачил на берегу реки и зацепился удилищем за линию электропередачи, из-за чего и получил смертельные травмы.

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