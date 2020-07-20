Более тысячи домохозяйств на Дальнем Востоке непригодны для жизни из-за подтопления
Потерявшим жилье в ДФО из-за наводнения выплатят по 100 тысяч рублей компенсации
Четыре дальневосточных региона пострадали в результате наводнения, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Речь идет о Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Забайкалье и Амурской области.
Более 24 тысяч человек признаны пострадавшими. Более тысячи помещений в итоге признаны непригодными для проживания. Почти вдвое больше (1 871) помещений требуют ремонта.
Сейчас Минстрой и Минфин по поручению Трутнева решают вопрос обеспечения федерального округа средствами, чтобы в ближайшее время создать резерв домокомплектов. Сроки, в которые пострадавшие получат новое жилье, пока не уточняются.
Всего на ДФО в зоне подтопления оказались 145 населенных пунктов, более 3 тысяч жилых домов, 160 социальных объектов и 8,9 тысяч приусадебных участков, включая дачи.
Пострадали 950 километров дорог и 102 моста. 7 участков на железной дороги требуют ремонта после наводнения.
Лишившиеся жилья пострадавшие получат от государства 100 тысяч рублей материальной компенсации, а потерявшие имущество первой необходимости – 50 тысяч рублей. 80% пострадавших, по данным пресс-службы Трутнева, получили единовременную выплату до 10 тысяч рублей.
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