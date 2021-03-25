Взрыв в Ростовской области: 7 погибших и одно уголовное дело
Сегодня скончался седьмой человек, пострадавший в результате взрыва на химпредприятии в Ростовской области
СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту взрыва в Каменске-Шахтинском на химкомбинате. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Напомним, ЧП на производстве произошло 29 июля. Пострадали семь человек: две женщины и пятеро мужчин. Все семь человек в реанимации от полученных ожогов.
Возгорание произошло в цехе формирования. Уголовное дело соответственно возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Основной деятельностью комбината было производство боеприпасов и оружия.
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