Вчера, в 23:42

Взрыв в Ростовской области: 7 погибших и одно уголовное дело

Сегодня скончался седьмой человек, пострадавший в результате взрыва на химпредприятии в Ростовской области

Фото: скриншот

СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту взрыва в Каменске-Шахтинском на химкомбинате. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Напомним, ЧП на производстве произошло 29 июля. Пострадали семь человек: две женщины и пятеро мужчин. Все семь человек в реанимации от полученных ожогов.

Возгорание произошло в цехе формирования. Уголовное дело соответственно возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Основной деятельностью комбината было производство боеприпасов и оружия. 

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