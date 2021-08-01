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В Питере отец проломил младенцу голову. Удар предназначался его матери

Двухмесячному ребенку проломили голову в ходе семейной ссоры. Мать держала его на руках, когда отец решил избить её

В Выборгском районе Санкт-Петербурга жертвой семейной ссоры стал двухмесячный младенец. Его 27-летний отец, гражданин Таджикистана, и мать повздорили — мужчина замахнулся на свою гражданскую жену, но удар пришелся в голову ребенка, который в это время был на руках у женщины.

Младенца накануне госпитализировали с ушибом головного мозга и зияющим переломом темени с переходом на лобную кость, пишет «Фонтанка». Врачи в настоящий момент борются за его жизнь.

Сперва инцидент пытались обставить как падение ребенка, однако следователи установили, что имело место именно насилие. Отец семейства был задержан районным отделением Следственного комитета по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, предъявив ему часть 2 статьи 111 УК РФ. На него также составили протокол о нарушении правил нахождения на территории Российской Федерации. 

Издание отмечает, что подобный случай недавно произошел с новорожденным в другой части города.

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