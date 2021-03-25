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Убили не ребенка, убили меня: Отец 15-летней жертвы экс-полицейского дал интервью

По словам мужчины, его дочь отправилась на пробежку и не вернулась

Фото: Соцсети

Отец убитой бывшим подполковником полиции девочки в Самарской области Дмитрий Горбунов дал первое интервью после трагедии. 

Тело школьницы было найдено вечером 29 июля около одного из жилых домов поселка Петра Дубрава Волжского района. По предварительным данным, девушка собиралась на пробежку с подругой, но у нее возникли другие дела. На трупе были обнаружены ножевые ранения в области шеи. По одной из версий, преступник сбил ее на автомобиле, после чего решил скрыть следы и расправился с ней. По другой, которую отрицают в СК, полицейский и школьница состояли в отношениях, девушка стала угрожать, что расскажет всем о них, что и стало мотивом убийства.

«Она классная была девчонка, 15 лет, классная девчонка. Я любил ее до смерти. У меня никого нет – жена умерла от рака, осталась моя дочка – последнее, что у меня было в жизни. Она рисовала хорошо, любила рисовать, фитнес», – приводит слова отца девочки РЕН-ТВ

Мужчина рассказал, что звонил дочери, но ему никто не отвечал. «Я ей начал звонить где-то в районе полдвенадцатого. Обычно она прибегала. Я просто волноваться стал, она ушла в десять, сказала: "Я сейчас приду, 30 минут и все"», – вспоминает Горбунов. По его словам, он предположил, что она могла встретить друзей и задержаться.

«Волноваться начал с часу до двух, вообще... Сердце колоть начало, они (полиция – прим. ред.) приехали в два часа ночи, забрали в участок. Убили не одного ребенка, убили меня...» – заявил отец погибшей.

Как сообщалось ранее, бывший полицейский частично признался в убийстве. По его словам, он случайно сбил девочку, когда возвращался с рыбалки. Мужчина рассказал, что школьница начала кричать и он испугался, поэтому решил добить свою жертву ножом. Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел и арестован на два месяца.

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