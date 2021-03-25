МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве и Московской области

МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра в Москве и Подмосковье до 15 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 08:30 до 21:00 пятницы в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным главного управление МЧС по Московской области, в ближайший час с сохранением в течение всего дня в Московской области ожидается дождь, местами сильный, и гроза с усилением ветра до 15 м/с.

В МЧС рекомендовали автомобилистам в непогоду избегать резких маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют обходить стороной шаткие конструкции при сильном ветре, а по возможности оставаться дома или в укрытии.