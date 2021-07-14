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Осадки на севере Италии спровоцировали серьезные оползни и наводнения

Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе озера Комо

Фото: соцсети

В итальянской Ломбардии за трое суток выпало 300 миллиметров осадков, на северо-западе региона реки выходят из берегов.

Как сообщает главное управление по ЧС Италии, сейчас идет эвакуация жителей районов, где ситуация стала критичной. В изоляции оказались несколько десятков человек.

Данных о пострадавших или погибших пока нет. Улучшение погоды ожидается только к вечеру, передает метеоагентство 3bmeteo.com.

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