Осадки на севере Италии спровоцировали серьезные оползни и наводнения
Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе озера Комо
В итальянской Ломбардии за трое суток выпало 300 миллиметров осадков, на северо-западе региона реки выходят из берегов.
Как сообщает главное управление по ЧС Италии, сейчас идет эвакуация жителей районов, где ситуация стала критичной. В изоляции оказались несколько десятков человек.
Данных о пострадавших или погибших пока нет. Улучшение погоды ожидается только к вечеру, передает метеоагентство 3bmeteo.com.
Heavy flooding now hits Italy - Lake Como region after days of rainfall. In the past weeks we’ve seen similar things in other parts of Europe: Belgium, Germany, Netherlands, the UK... #floods #flooding #climatechange #rain #italy pic.twitter.com/FzCS1upnAV— Hatice AVCI ‘Deniz’ (@HaticeDenizAVCI) July 27, 2021
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