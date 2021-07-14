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Жителей десяти регионов России предупредили об угрозе ЧС из-за ливня и ветра

Возможны нарушение работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения, работы транспорта

Фото: Global Look Press

Сильные ливни, град и шквалистый ветер со скоростью до 27 метров в секунду могут стать причиной чрезвычайных ситуаций для жителей Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщается на сайте МЧС России. 

Уточняется, что в ближайшее время сильные ливни и грозы ожидаются в Кемеровской и Амурской областях, а также в Хакасии и Туве. 

В Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне синоптики спрогнозировали ливни с грозами и градом, а также сильный ветер.

Как отмечается, в этих регионах возможно возникновение проблем, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта.

Во время ливня МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу, по возможности остаться в квартире или на работе. «Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность», – пишет ведомство. 

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