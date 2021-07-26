В Питере зверское убийство. Жену и сына адмирала изуродовали. Его самого сбил поезд

Ночью с 24 на 25 июля в питерской квартире экс-адмирала флота России Леонида Лобанова были найдены растерзанные трупы его 84-летней жены и 56-летнего сына. Сам 86-летний заслуженный подводник попал под поезд ещё 16 июля — примерно в это же время, по данным следствия, была зверски убита его семья. Как пишет «Фонтанка», главным подозреваемым в двойном убийстве является сам адмирал Лобанов.

«Убивали их сначала в прямом смысле сковородой, что валялась рядом. На лица и головы лучше было не смотреть. Горла несчастных — глубоко перерезаны, но и этого "мало". Вскрыты животы…» — воссоздает издание место преступления.

Характер нанесенных ранений не оставляет сомнений в том, что действовал либо психически нездоровый человек, либо кто-то, для кого преступление было очень личным.

При этом списать убийство семьи подводника на кражу тоже не получается: никаких следов взлома или обыска нет, на месте деньги и ценности, железную дверь в квартиру полицейским пришлось вскрывать — она была заперта.

Тело Лобанова было найдено 16 июля на железнодорожных путях возле станции Ручьи всего в трех километрах от его дома. Мужчину сбил поезд, но установить личность погибшего тогда оперативно не удалось.

Обращает внимание «Фонтанка» и на совсем неприятный сценарий убийства, думать о котором не хотят даже следователи Следственного комитета: пожилые мать и сын были найдены на диване в нижнем белье, их не раз видели прогуливавшимися под ручку, но всё списывали на преклонный возраст жены адмирала. На уровне предположений звучит в материале и слово «инцест», а близкие к следствию источники поясняют, что сын Лобанова был «со странностями» и состоял на учете у психиатра. Впрочем, тогда в Питере, как и во многих других регионах России, было очень жарко: «Догадки здесь точно дело неблагодарное», — заключают журналисты.