Летевший из Минска в Анталью белорусский самолет подал сигнал бедствия и направился в Москву

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия. Как сообщали различные источники, он должен был сесть в Воронеже, но сейчас взял курс на Москву.

«Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается», – сообщил источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах.

Как пишет Telegram-канал Mash, самолет готовится сесть в Домодедово. На его борту находятся 189 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников.

По данным сайта flightradar24, лайнер совершил разворот в небе над Белгородской и Воронежской областями и сейчас направляется в сторону столицы.

Что именно случилось, пока неизвестно.