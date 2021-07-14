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Летевший из Минска в Анталью белорусский самолет подал сигнал бедствия и направился в Москву

По предварительным данным, на борту возникла внештатная ситуация

flightradar24

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия. Как сообщали различные источники, он должен был сесть в Воронеже, но сейчас взял курс на Москву.

«Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается», – сообщил источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах. 

Как пишет Telegram-канал Mash, самолет готовится сесть в Домодедово. На его борту находятся 189 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. 

По данным сайта flightradar24, лайнер совершил разворот в небе над Белгородской и Воронежской областями и сейчас направляется в сторону столицы. 

Что именно случилось, пока неизвестно.

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