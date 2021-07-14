На Кубани в ДТП с туристическим автобусом погибли два человека

В поселке Мезмай Апшеронского района на Кубани туристический автобус съехал в кювет. В результате ДТП два человека погибло, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил агентству источник в медицинских службах, один из пострадавших умер в машине скорой помощи, после этого общее число погибших достигло двух человек. В ДПС Апшеронского района также подтвердили гибель двоих туристов.

По данным прокуратуры, три человека находятся в тяжелом состоянии. По остальным вред здоровью, предварительно, не представляющий угрозу жизни. Как рассказали в ГУ МВД, после ДТП 21 человека доставили в медицинское учреждение для обследования.

Как отмечается, для оказания помощи пострадавшим была задействована санавиация.

По предварительным данным, автобус вез туристов для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска, и после отказала тормозной системы, при прохождении поворота, он съехал в кювет.