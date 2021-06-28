"Сказал, что он бог и все сошло с рук, так что ли?" В Сети в шоке от новости, что Галявиев признан невменяемым

В сеть просочилась информация, что экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе.

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», - говорится в публикации, опубликованной на сайте «Газеты ОНК» – официального орган Общественных наблюдательных комиссий.

Чуть позже Следственный комитет эту информацию опроверг.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена», - ответили в СК.

Напомним, 11 мая в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Так как история эта довольно громкая, да еще и случившаяся совсем недавно, в соцсетях остро отреагировали на первоначальную информацию о том, что Галявиева признали невминяемым. Приводим самые интересные и при этом корректные высказывания.

«Лет через пять выйдет, никто и не узнает», - скептически настроен россиянин.

«Много дали. На самом деле годик поширяют и отправят с миром», - еще более раздосадован решением читатель.

«Не ну нормально? Сказал, что он бог и всё с рук сошло, так что ли?» - в шоке от новости москвич.

«Вот такое у нас правосудие. Психиатору, который выдал индульгенцию на девять загубленных жизней, самому справка нужна», - пишет казанец.

«Да, новости, которые мы заслужили. Ему ничего не будет, а люди уже мёртвые. Вся суть законодательства и справедливости в стране. Нет слов, только мат», - грустно вздыхает пенсионер.

«Возмущение нет предела, родители наверно в шоке...» - переживает молодая мама.

Ну а дальше начались комментарии, предлагающие, как лечить Галявиева.

«Организовать этому пациенту парашютный прыжок, но без парашюта», - предложил десантник.

«Ну и смысл лечить это существо? Может лучше сразу в землю!» - радикален читатель.

«Таких нужно валить при задержании», - солидарны с ним.

«Сделают из него в психушке овоща и останется он таким до конца жизни. И еще не известно, что лучше, пожизненное в здравом уме или так», - считает читатель.

«В США за такие преступления, преступник уже был бы на электрическом стуле», - рассуждает юрист.

«Лечить надо большими дозами антидепрессантов, и током, а главное всем показывать, как он в виде овоща кубик-рубик собирает на скамейке в пижамке со слониками», - предлагает лечение сотрудник «психушки».

«Пока не будет адекватного наказания, такие случаи будут приобретать массовый характер», - считает врач-криминалист.