Сегодня, в 9:24

В Улан-Уде мать отрубила девочке пальцы. На теле много синяков, а в семье – приемных детей

В Бурятии мать отрезала 8-летней девочке два пальца за устроенный пожар. В семье пять детей. Трое из них приемные

Фото: Скриншот

В Бурятии произошел шокирующий случай домашнего насилия: восьмилетнюю девочку доставили в больницу Улан-Уде с отрезанными пальцами на руке. Сперва медикам сообщили, что ребенок получила травму, играя на улице, но затем своим соседям по палате она призналась — увечье ей нанесла мать, причем совершенно осознанно.

«И она [мать] говорит одной из сестер: “Неси едовой нож, сейчас я буду рубить ей пальцы”. С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам», — пересказывает один из пациентов медучреждения историю восьмилетней девочки. После этого мать запретила ребенку рассказывать о случившемся и отвезла в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, говорится в репортаже издания «Ариг Ус».

Как подозревают врачи, это далеко не первый случай насилия в семье: на теле девочки множество синяков. «Боится домой ехать, каждый раз я молюсь богу, чтобы она меня не побила», — говорит всё та же пациентка больницы, передавая слова ребенка.

Всего в семье пять детей: двое родных и трое приемных. В сюжете говорится, что приемные попали в дом после смерти сестры отца семейства. Домашние и соседи, как сообщают журналисты, не отрицают, что инцидент имел место: говорят что девочка играла со спичками и во дворе участка был небольшой пожар — это, предположительно, и стало тем проступком, за который ребенку отрезали пальцы.

Историей из больницы заинтересовались органы опеки и правоохранительные органы. В ближайшее время будут приняты процессуальные решения о возбуждении уголовного дела и дальнейшей судьбе детей.

Дополнение. В Следственном комитете опровергают, что пальцы девочки были именно отрезаны: «По поводу того, что пальцы отрезаны – информация не соответствует действительности; имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся» (циатата по РИА Новости).

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 3 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 5 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 6 минут назад

Пенсии лишать будут? В Туве пенсионеров обязали вакцинироваться. А как их заставить? Опрос

Политика 15 минут назад

"Это тихий ужас". Поклонская рассказала Sobesednik.ru об отношении к проблемам вакцинации

Общество 46 минут назад

ОПЕК – плюс, нефтяной рынок – минус

Политика 52 минуты назад

Возле резиденции Путина в "Ново-Огареве" журналисты нашли стройку ФСО на 100 млрд

Общество 58 минут назад

Общее число случаев коронавируса в России превысило шесть миллионов

Политика 1 час назад

Поклонская хочет стать прокурором Крыма

Общество 1 час назад

Во Внуково вслед за Шереметьево вернули курительные комнаты

Общество 1 час назад

Возвращение QR-кодов. Пенсионерам разрешат ходить по ним на столичные кружки

Общество 2 часа назад

В Питере верующие пошли на Курбан-байрам к закрытой мечети вопреки уговорам муфтия

Общество 4 часа назад

Главное к 20 июля: праздник геронтократии, конец жары, ипотека от работодателя

Общество 4 часа назад

В РФ предложили ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от прививки

Политика 5 часов назад

Написал о коррупции в "Роскосмосе" – "иноагент". ФСБ составила список запретных тем

Общество 13 часов назад

"А сколько они выделят на санитарный меч?" В сети уверены, что 30 млрд на "Санитарный щит" просто исчезнут

Общество 14 часов назад

"Частную тюрьму" под Петербургом в заброшенном поселке начали закапывать

Политика 14 часов назад

"Когда Путин снимет тяжкие оковы власти – ему будут рукоплескать": в сети в шоке от того, что "бедных становится меньше"

Политика 15 часов назад

Участник погрома в Капитолии отправлен в тюрьму на 8 месяцев. Прокурор просил 18 месяцев

Общество 15 часов назад

18-летняя Валерия Башкирова, сбившая трех детей на переходе, отправлена в СИЗО

Политика 16 часов назад

"ЕР" за три дня закрыла сбор для избирательного фонда за счет фондов поддержки развития

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика