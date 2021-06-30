В Улан-Уде мать отрубила девочке пальцы. На теле много синяков, а в семье – приемных детей

В Бурятии произошел шокирующий случай домашнего насилия: восьмилетнюю девочку доставили в больницу Улан-Уде с отрезанными пальцами на руке. Сперва медикам сообщили, что ребенок получила травму, играя на улице, но затем своим соседям по палате она призналась — увечье ей нанесла мать, причем совершенно осознанно.

«И она [мать] говорит одной из сестер: “Неси едовой нож, сейчас я буду рубить ей пальцы”. С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам», — пересказывает один из пациентов медучреждения историю восьмилетней девочки. После этого мать запретила ребенку рассказывать о случившемся и отвезла в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, говорится в репортаже издания «Ариг Ус».

Как подозревают врачи, это далеко не первый случай насилия в семье: на теле девочки множество синяков. «Боится домой ехать, каждый раз я молюсь богу, чтобы она меня не побила», — говорит всё та же пациентка больницы, передавая слова ребенка.

Всего в семье пять детей: двое родных и трое приемных. В сюжете говорится, что приемные попали в дом после смерти сестры отца семейства. Домашние и соседи, как сообщают журналисты, не отрицают, что инцидент имел место: говорят что девочка играла со спичками и во дворе участка был небольшой пожар — это, предположительно, и стало тем проступком, за который ребенку отрезали пальцы.

Историей из больницы заинтересовались органы опеки и правоохранительные органы. В ближайшее время будут приняты процессуальные решения о возбуждении уголовного дела и дальнейшей судьбе детей.

Дополнение. В Следственном комитете опровергают, что пальцы девочки были именно отрезаны: «По поводу того, что пальцы отрезаны – информация не соответствует действительности; имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся» (циатата по РИА Новости).