Камчатку настиг смерч из самцов-комаров

Миллионы насекомых вились в громадные столбы, разъединялись и снова объединялись. Но оказалось, что это не массовое помешательство, а ежегодная традиция.

«Ничего страшного тут нет, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий»

, – объяснила «Камчатке-Информ» энтомолог Людмила Лобкова.

Уточняется, что такие роения могут проходить как несколько часов, так и неделю.