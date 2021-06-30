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Камчатку настиг смерч из самцов-комаров

Устрашающее зрелище оказалось ежегодным брачным обрядом насекомых, пояснила энтомолог

В поселке Усть-Камчатске Камчатского края утром в субботу атаковал устрашающий рой комаров. 

Миллионы насекомых вились в громадные столбы, разъединялись и снова объединялись. Но оказалось, что это не массовое помешательство, а ежегодная традиция.

«Ничего страшного тут нет, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий»

, – объяснила «Камчатке-Информ» энтомолог Людмила Лобкова.

Уточняется, что такие роения могут проходить как несколько часов, так и неделю.

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