Около 40 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах
В Шереметьево отменены четыре рейса, во Внуково девять, в Домодедово – один
В московских аэропортах задержаны и отменены в общей сложности приблизительно 40 рейсов.
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 9:30, в Шереметьево задержаны пять рейсов, отменены четыре, во Внуково задержаны три, отменены девять. В аэропорту Домодедово задержаны 15 рейсов и отменен один.
Напомним, на днях из-за непогоды в столичном регионе в Шереметьево затопило взлетно-посадочную полосу. Несколько самолетов не могли зайти на посадку, были задержаны и отменены около трех десятков рейсов.
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