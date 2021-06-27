Около 40 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах

В московских аэропортах задержаны и отменены в общей сложности приблизительно 40 рейсов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 9:30, в Шереметьево задержаны пять рейсов, отменены четыре, во Внуково задержаны три, отменены девять. В аэропорту Домодедово задержаны 15 рейсов и отменен один.

Напомним, на днях из-за непогоды в столичном регионе в Шереметьево затопило взлетно-посадочную полосу. Несколько самолетов не могли зайти на посадку, были задержаны и отменены около трех десятков рейсов.