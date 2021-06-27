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Дошкольник украл у бабушки 275 тысяч, чтобы купить игрушки. Его задержала полиция

Купить игрушки внук так и не успел

Фото: Скриншот с видео

Утром 14 июля в Волгограде полицейские задержали 6-летнего мальчика. Правоохранители заметили мальчугана на улице без родителей, пишет «Блокнот» со ссылкой пресс-службу ГУ МВД.

В кармане у дошкольника обнаружилась крупная сумма денег. Все банкноты были номиналом 5 тысяч рублей. Всего поочередно из кармана парень выложил 275 тысяч рублей. На эти деньги он хотел купить себе игрушки.

Сам мальчик смог назвать полицейским его имя, но сотрудники по делам несовершеннолетних смогли установить его личность.

Когда полицейские привели малыша за руку к квартире, дверь открыла бабушка. Только в этот момент она узнала, что внука нет дома. Все предыдущее время она возилась на кухне, а внук украдкой взял деньги, которые родственница откладывала на ремонт и отправился за покупками. Но купить так ничего и не успел.

Все деньги в целости и сохранности были возвращены в семью. Выяснилось, что бабушка является опекуном мальчику. Кроме него в семье еще две старшие сестры и брат.

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