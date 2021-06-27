Дошкольник украл у бабушки 275 тысяч, чтобы купить игрушки. Его задержала полиция

Утром 14 июля в Волгограде полицейские задержали 6-летнего мальчика. Правоохранители заметили мальчугана на улице без родителей, пишет «Блокнот» со ссылкой пресс-службу ГУ МВД.

В кармане у дошкольника обнаружилась крупная сумма денег. Все банкноты были номиналом 5 тысяч рублей. Всего поочередно из кармана парень выложил 275 тысяч рублей. На эти деньги он хотел купить себе игрушки.

Сам мальчик смог назвать полицейским его имя, но сотрудники по делам несовершеннолетних смогли установить его личность.