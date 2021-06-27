Два человека погибли после столкновения БТР и маршрутки на Ставрополье

В результате ДТП в Предгорном районе Ставропольского края маршрутка столкнулась с БТР. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«Автоавария с участием бронетранспортера и маршрутной "ГАЗели" произошла утром во вторник, Предгорный округ. Двое погибли, еще четыре человека ранены», – рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.