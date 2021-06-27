Известный гонщик Иван Куренбин и его спутница заживо сгорели в Porshe после аварии

Блогер, гонщик и бизнесмен Иван Куренбин и его спутница Татьяна Игушина заживо сгорели в своем Porsche после столкновения с опорой линией электропередачи в Ленинградской области. Об этом сообщает «Пятый канал».

По информации телеканала, трагедия произошла около 22:00 в Выборгском районе Ленинградской области после того, как спорткар врезался в линии электропередачи.

Очевидцы происшествия рассказали, что машина на огромной скорости слетела с дороги в кювет и врезалась в опору линий электропередач. После этого произошло возгорание, и зажатые в искореженном авто люди не смогли выбраться из него.

Кто был за рулем в момент ДТП, определить на месте не удалось. Тела обгорели настолько сильно, что опознать их визуально было невозможно.

Причины ДТП выясняются. Правоохранители продолжают расследование инцидента.

Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований, руководил архитектурно-художественной студией, держал дрифт-мастерскую и владел отелем в Санкт-Петербурге. Вместе с ним в авто находилась 32-летняя мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина.