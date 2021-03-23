47-летняя женщина утонула, бросившись спасать двоих детей на пляже в Самаре

На официальном городском пляже Самары погибла уроженка Владикавказа в возрасте 47 лет. В региональную столицу она прибыла вместе с тремя дочерьми на отдых к родственникам.

Как пишет портал 63.ru, две старшие дочери – гостьи Поволжья вместе с другими детьми находились в специально огороженной зоне, предназначенной прежде всего для маломобильных отдыхающих.

«Она то и дело просила девочек подойти поближе к берегу. Но они ее успокаивали, мол, здесь неглубоко», – рассказывала журналистам очевидица Алена Миронова.

Женщина заметила, что ее дочери перестали появляться над водой и бросилась на их спасение, хотя сама не умела плавать. Заметив происходящее, другой самарец Олег Круглов нырнул следом.

«Когда кто-то тонет, криков нет. Единственное, на что способен человек в такой ситуации, — бросить все силы на свое спасение. И эти девочки, когда начали уходить под воду, никак не привлекали к себе внимания»

, – рассказал горожанин.

Сил мужчина хватило только на два заплыва, но он смог спасти обеих девочек. В последний заплыв распознать утопающую ему удалось только по яркому головному убору виднеющемуся на дне.

«Вторую девочку когда подхватил и начал выплывать с ней, то ощутил резкий рывок вниз. Наверное, ее мама за собой тянула. Потом еще по ноге как будто пальцы проскользили, за меня пытались схватиться»

, – поделился Олег. По его словам, если бы мать смогла зацепиться за него, то они втроем пошли бы на дно.

На третий заплыв у мужчины не хватило сил. Он был уверен, что утонет вместе с женщиной, если бросится на помощь.

К поискам женщины подключились другие люди, но все оказалось тщетным. Ее нашли в на глубине 8 метров в 50 метрах от берега.

Олег Круглов отметил, что в 2-3 метрах от берега дно резко уходит вниз, что и могло стать причиной трагедии. В мэрии заявляли, что глубина берега в этом месте должна составлять 1,2 метра.