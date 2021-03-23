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У мэрии покончившего с собой чиновника нашлись большие финансовые проблемы

Приставы пытаются взыскать с мэрии Коломны больше 800 тыс. рублей, в судах - иски на 100 млн.

Фото: Администрация Коломенского городского округа Московской области

Администрация Коломенского городского округа Подмосковья, чей глава Денис Лебедев покончил с собой, оказалась крупным должником. Соответствующая информация есть в системе СПАРК, обратил внимание Sobesednik.ru.

Судебные приставы за последние три года открыли в отношении мэрии Коломны 18 исполнительных производств на общую сумму более чем 800 млн рублей. Среди прочего, администрация должна заплатить штрафы по делам об административных правонарушениях и материальный ущерб, назначенный по решению суда.

Кроме того, мэрия Коломны в настоящий момент является ответчиком в судах, общая сумма исковых претензий превышает 100 млн рублей. В СПАРК также указано, что администрация Коломенского городского округа "находится в стадии ликвидации".

Мэр Коломны Денис Лебедев был найден мертвым в квартире в пятницу утром. По данным СМИ, предварительная причина смерти – самоубийство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, на место для координации действий правоохранительных органов выехали первый заместитель прокурора ведомства Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов. Некоторые СМИ пишут, что Лебедев выпивал последние несколько дней перед самоубийством.

Согласно сайту администрации Коломенского городского округа, 46-летний Лебедев занимал этот пост с октября 2016 года. С 2011 года по 2014 Лебедев был депутатом Мособлдумы, а также членом партии "Справедливая Россия". Ему было 46 лет.

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