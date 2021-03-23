Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Верховный суд России отменил приговор по делу водителя из Челябинской области Бориса Евстратьева, который получил 18 лет колонии за убийство предпринимателя и разбойное нападение на его семью. Решение суда первой инстанции вызвало критику из-за сомнительных доказательств вины мужчины, а ЕСПЧ признал нарушенным право осужденного Евстратьева на справедливое решение.

— Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ о нарушении права на справедливое судебное разбирательство отменил обвинительный приговор в отношении моего подзащитного Бориса Евстратьева и отправил дело на новое рассмотрение, - рассказал адвокат Валерий Шухардин.

Как пояснили Sobesednik.ru защитники Евстратьева, одновременно Верховный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 30 сентября. То есть в ближайшее время его из колонии доставят в СИЗО.

Сам Евстратьев принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Как рассказывал Sobesednik.ru, громкое убийство произошло вечером 24 октября 2013-го в поселке Новый Кременкуль, что под Челябинском. По словам потерпевших, в коттедж ворвались двое неизвестных. Один из злоумышленников был в маске, лицо второго скрывал капюшон.

В какой-то момент первый преступник выстрелил из карабина «Сайга» в хозяина дома - предпринимателя Евгений Комаров. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем преступники избили 60-летнюю мать бизнесмена, пытаясь узнать, где Комаровы прячут ценности. После этого пожилую женщину и супругу погибшего связали и похитили деньги (около 45 тыс. рублей), а также вещи и золотые кольца.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Через полгода после убийства следователи попросили всех владельцев карабинов «Сайга», живущих в Сосновском районе, принести оружие на контрольный отстрел. Среди пришедших оказался Борис Евстратьев, которому тогда было 48 лет. Когда-то он занимался охотой, потому владел гладкоствольной «Сайгой-410».

В коридоре СК его увидела мать погибшего – Вера Комарова, которая якобы опознала в нем одного из преступников. Евстратьев был тут же задержан. Однако, второго злоумышленника следствие так и не нашло.

По словам защитников обвиняемого, Евстратьев с самого начала отрицал вину. Он работал водителем на одном из челябинских заводов, не был знаком с убитым и никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов, а в день преступления находился у себя дома с семьей.

Несмотря на положительные характеристики, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Евстратьеву предъявили обвинение по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем») и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ («Разбой») и направили дело в Челябинский областной суд.

Однако, в ходе первого процесса коллегия присяжных оправдала Евстратьева. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор – в ведомстве заявили, что в ходе судебного разбирательства защита якобы оказывала незаконное воздействие на присяжных заседателей. Верховный суд в итоге отменил приговор, дело было направлено на новое рассмотрение.

В ходе второго судебного процесса присяжные признали мужчину виновным, он получил 18 лет колонии строгого режима. Также с него постановили взыскать моральный вред в 2 млн рублей. Этот приговор был признан законным.

Адвокаты утверждали, что в ходе слушаний им не дали привести результаты экспертиз, которые могли свидетельствовать в пользу невиновности Евстратьева. Одна из них касается пули, убившей Евгения Комарова. По словам Евстратьев, гильза была найдена не сразу, а та, что была предъявлена в качестве доказательства – явно не от ружья «Сайга», которым владел мужчина.

Кроме того, мужчину проверяли на детекторе лжи, однако на фотографиях с процедуры четко видно, что провода с полиграфа не ведут никуда.