Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"
Водителя из челябинского поселка осудили на 18 лет за убийство бизнесмена, которого он даже не знал.
Верховный суд России отменил приговор по делу водителя из Челябинской области Бориса Евстратьева, который получил 18 лет колонии за убийство предпринимателя и разбойное нападение на его семью. Решение суда первой инстанции вызвало критику из-за сомнительных доказательств вины мужчины, а ЕСПЧ признал нарушенным право осужденного Евстратьева на справедливое решение.
— Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ о нарушении права на справедливое судебное разбирательство отменил обвинительный приговор в отношении моего подзащитного Бориса Евстратьева и отправил дело на новое рассмотрение, - рассказал адвокат Валерий Шухардин.
Как пояснили Sobesednik.ru защитники Евстратьева, одновременно Верховный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 30 сентября. То есть в ближайшее время его из колонии доставят в СИЗО.
Сам Евстратьев принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.
Как рассказывал Sobesednik.ru, громкое убийство произошло вечером 24 октября 2013-го в поселке Новый Кременкуль, что под Челябинском. По словам потерпевших, в коттедж ворвались двое неизвестных. Один из злоумышленников был в маске, лицо второго скрывал капюшон.
В какой-то момент первый преступник выстрелил из карабина «Сайга» в хозяина дома - предпринимателя Евгений Комаров. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем преступники избили 60-летнюю мать бизнесмена, пытаясь узнать, где Комаровы прячут ценности. После этого пожилую женщину и супругу погибшего связали и похитили деньги (около 45 тыс. рублей), а также вещи и золотые кольца.
По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Через полгода после убийства следователи попросили всех владельцев карабинов «Сайга», живущих в Сосновском районе, принести оружие на контрольный отстрел. Среди пришедших оказался Борис Евстратьев, которому тогда было 48 лет. Когда-то он занимался охотой, потому владел гладкоствольной «Сайгой-410».
В коридоре СК его увидела мать погибшего – Вера Комарова, которая якобы опознала в нем одного из преступников. Евстратьев был тут же задержан. Однако, второго злоумышленника следствие так и не нашло.
По словам защитников обвиняемого, Евстратьев с самого начала отрицал вину. Он работал водителем на одном из челябинских заводов, не был знаком с убитым и никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов, а в день преступления находился у себя дома с семьей.
Несмотря на положительные характеристики, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Евстратьеву предъявили обвинение по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем») и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ («Разбой») и направили дело в Челябинский областной суд.
Однако, в ходе первого процесса коллегия присяжных оправдала Евстратьева. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор – в ведомстве заявили, что в ходе судебного разбирательства защита якобы оказывала незаконное воздействие на присяжных заседателей. Верховный суд в итоге отменил приговор, дело было направлено на новое рассмотрение.
В ходе второго судебного процесса присяжные признали мужчину виновным, он получил 18 лет колонии строгого режима. Также с него постановили взыскать моральный вред в 2 млн рублей. Этот приговор был признан законным.
Адвокаты утверждали, что в ходе слушаний им не дали привести результаты экспертиз, которые могли свидетельствовать в пользу невиновности Евстратьева. Одна из них касается пули, убившей Евгения Комарова. По словам Евстратьев, гильза была найдена не сразу, а та, что была предъявлена в качестве доказательства – явно не от ружья «Сайга», которым владел мужчина.
Кроме того, мужчину проверяли на детекторе лжи, однако на фотографиях с процедуры четко видно, что провода с полиграфа не ведут никуда.
В итоге громкое дело дошло до ЕСПЧ. Российские власти в свою очередь отрицали факт нарушений: по сих словам, подсудимый имел возможность изложить свою позицию в суде и оспорить представленные стороной обвинения доказательства. Верховный суд России также не усмотрел нарушений уголовно-процессуального закона, которые «послужили бы основанием для отмены или изменения приговора».
Европейский суд по правам человека констатировал: суд над Евстратьевым прошел с нарушениями. В связи с этим ВС отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
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