Сахмеев Владимир
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В Петербурге избитый гомофобом подросток может ослепнуть из-за полученной травмы

Уголовное дело пообещали возбудить только после того, как несовершеннолетнего выпишут из больницы

В ночь с 12 на 13 июня в Московской районе Петербурга был избит 16-летний подросток, которого компания мужчин приняла за гея. Об этом в соцсетях написала сестра несовершеннолетнего и предоставила редакции Znak.com копию талона-уведомления о подаче заявления в полицию.

Агрессивно настроенные мужчины начали оскорблять парня, используя гомофобную лексику и указывая на сережку в его ухе. 

Молодой человек и приятели в его компании сначала проигнорировали нападки, но после они догнали их и начали избивать подростка. Один из агрессоров сел на него сверху и начал бить по лицу, пока другие злоумышленники сдердивали его друзей.

«Младший брат госпитализирован с тремя переломами: сломаны нижняя правая подглазница, боковая правая подглазница и правая носовая пазуха. Также многочисленные гематомы на лбу, отекший глаз. По словам врачей, есть отек сетчатки, что может привести к ее отслоению и последующей слепоте», – написала сестра потерпевшего в соцсети.

Мужчина был задержан при попытке проникнуть в чью-то квартиру той же ночью. Его опознали и потерпевший и его друзья. 

Однако позже родителям подростка позвонили и сказали, что уголовное дело возбудят лишь после выписки пострадавшего. Пока же задержанного выпустят на свободу.

Теги: #ЛГБТ

Рубрика: Происшествия

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