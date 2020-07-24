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Глава Новосибирской области назвал предварительную версию взрыва на АЗС

Причиной крупного пожара на газозаправочной станции в Новосибирске могло стать несоблюдение мер пожарной безопасности

Фото: Скриншот с Youtube

Причиной крупного пожара на АЗС в Новосибирске, в результате которого пострадали 35 человек, могло стать несоблюдение мер пожарной безопасности. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, передает ТАСС

На оперативном совещании облправительства глава региона поручил руководству Новосибирска тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них.

«Период пандемийных надзорных каникул некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, сотрудникам и окружающим жителям», — цитирует Травникова агентство РИА Новости

«Поэтому принято принципиальное решение о проведении проверок автозаправочных станций на территории. Просьба координировать работу всех надзорных органов для того, чтобы нам качественно, быстро и с минимальными проблемами для добросовестного бизнеса проверки провести», — добавил губернатор.

Пожар, который сопровождался сериями взрывов, случился в понедельник, 14 июня, на АЗС «Еврогаз» в Новосибирске. Причиной стало незаземление газовоза при сливе топлива. В результате ЧП пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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